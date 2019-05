Fantini e Chiodaroli all’Uci di Orio

sul set dei ragazzi aspiranti registi Omar Fantini e Stefano Chiodaroli ospiti sul set dei ragazzi aspiranti registi a Uci Orio nell’ambito del quinto appuntamento, sabato 4 maggio, del percorso «Settima Arte Festival»: iniziativa, promossa da Oriocenter, rivolta agli studenti bergamaschi impegnati in un set cinematografico.

L’obiettivo principale, condiviso dal Mediacenter di Bergamo, è suscitare nei giovani una consapevolezza nei confronti dei linguaggi multimediali, con i quali peraltro s’interfacciano quotidianamente. Questo percorso, nello specifico, utilizza il cinema come strumento didattico, con l’intento di far maturare negli studenti delle classi coinvolte un approccio nuovo, la capacità di lavorare in team, di rispettare delle deadlines, di sapersi mettere in gioco stando davanti o dietro la telecamera.

Quella di sabato 4 maggio sarà la penultima data della kermesse cinematografica - decisamente sui generis, considerando il forte valore educativo e il coinvolgimento degli studenti - che permette ai ragazzi coinvolti nell’alternanza scuola-lavoro del progetto «Che Classe» de L’Eco di Bergamo di sperimentare una nuova chiave di lettura dei linguaggi multimediali e cinematografici.

Il percorso specifico prevede la suddivisione in due gruppi appartenenti a classi di due istituti differenti, in questo caso l’Istituto superiore Lorenzo Lotto di Trescore Balneario e il liceo artistico Giacomo e Pio Manzù di Bergamo, che si sfidano a colpi di telecamere, sceneggiature e recitazione. Immersi per un totale di 40 ore nel mondo del cinema, gli studenti realizzano i cortometraggi aventi ciascuno due oggetti di scena differenti. Il set è quello di Oriocenter con la sua varietà di ambienti che offrono una grande opportunità creativa. Questo quinto appuntamento vedrà non uno, bensì due ospiti e giudici d’onore, entrambi attori e comici, il bergamasco Omar Fantini e Stefano Chiodaroli, che ha già sperimentato l’atmosfera del Mediacenter, essendo stato ospite alla trasmissione Via Novelli Social Club lo scorso ottobre, e si dice infatti molto contento di poter rivivere l’esperienza.

Stefano Chiodaroli

Fantini e Chiodaroli hanno già lavorato insieme e hanno entrambi alle spalle una ricca gavetta nel mondo del teatro e del cinema. Il primo, durante l’intervista, presenterà il suo laboratorio teatrale, Ridi’n’Garage: il laboratorio comico d’eccellenza, da lui stesso ideato e diretto, che coinvolge molti suoi colleghi. Chiodaroli invece è attualmente impegnato con Hamburger, dramma teatrale interpretato da lui e dalla splendida Gloria Anselmi, che ha debuttato l’11 aprile scorso al teatro Giuditta Pasta di Saronno. Oltre a questo, il suo film più recente che lo vede protagonista è Te lo dico pianissimo, diretto da Pasquale Marrazzo, che racconta le vicende di una coppia di uomini e la loro relazione con la famiglia. Le interviste saranno precedute dalle social card di presentazione degli ospiti, realizzate dai ragazzi del Mediacenter, a cui seguiranno due Quante ne Sai? relative agli oggetti di scena dei corti e, al termine, i due cortometraggi realizzati, veri protagonisti dell’evento. Ardua impresa attende i due ospiti: decretare chi sarà il vincitore di questa quinta sfida.

