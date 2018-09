Fedez al casinò di San Pellegrino

«Location incredibile», e gira un video Il rapper e protagonista di X Factor a San Pellegrino per girare un nuovo video del prossimo album; la storia su Instagram.

È ufficiale, o quasi, la nuova canzone di Fedez avrà come location niente meno che il Casinò di San Pellegrino Terme. Il cantante rap si è lasciato sfuggire una foto, sul social oggi più utilizzato sia da lui come da altri milioni di giovani, Instagram. Dopo aver «postato la storia», così si dice nel linguaggio digitale, i giovani utenti e cittadini del paese brembano hanno riconosciuto la location, inconfondibile e da sempre simbolo della Valle Brembana. Sono bastati pochi dettagli dell’edificio in stile liberty a scatenare l’energia dei fan che subito si sono precipitati all’esterno del palazzo.

Per ore hanno aspettato che il rapper e icona del momento uscisse dalle porte principali nel pomeriggio di venerdì 21 settembre. Fortunatamente l’attesa non è stata vana, Fedez, prima di salire sul suv rigorosamente oscurato, ha avuto la possibilità di salutare i ragazzi. È bastato quell’attimo per generare un tuono di grida e urla che hanno riempito San Pellegrino per pochi secondi.

È il cantante stesso a definire il Casinò come set del nuovo video, a cui parteciperà anche un ospite speciale di cui non si sa ancora nulla, se non che la nazionalità non è quella italiana. Rimangono dunque quelle sue parole sospese nell’aria, «un set incredibile», a far sognare, e anche aspettare, i numerosi sostenitori.

