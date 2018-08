Ferragosto in città (ma non solo)

Ecco tutto quello che si può fare Ferragosto in città? Tra cultura e voglia di relax. Non solo pic nic e grigliate, magari con un tuffo in piscina. Non solo una passeggiata in Città Alta e una pausa ad Astino.

L’Accademia Carrara sarà aperta il 15 agosto dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18), per un Ferragosto all’insegna dell’arte. Sarà visibile al pubblico il restauro della tavola recentemente attribuita ad Andrea Mantegna, visibile in Sala 2, primo piano, grazie alla struttura progettata appositamente per l’occasione. La restauratrice Delfina Fagnani sarà all’opera tutti i mercoledì e sabato di agosto e settembre, durante gli orari di apertura.

Inoltre per la giornata del 15 agosto, Campanone, Palazzo del Podestà, Museo Donizettiano, Torre dei caduti, Convento di San Francesco e Rocca saranno aperti con orario festivo.Una grande occasione per una gita in città tra luoghi storici, musei e panorami suggestivi.

Ecco gli orari

Campanone: 10.00-20.00

Palazzo del Podestà: 10.00-19.00

Museo Donizettiano: 10.00– 13.00 / 14.30 – 18.00

Torre dei caduti 10.00 – 13.00 / 15.00– 18.00

Convento di San Francesco 10.00-19.00

Rocca 10.00-19.00.

Con un programma speciale sul Campanone. Mercoledì 15 agosto alle 21 è in programma una visita guidata al monumento con quasi mille anni di storia in attesa alle 22 dei suoi poderosi 130 colpi. Nel frattempo è prevista un’attività ludica per i bambini. Con l’aiuto di una torcia i piccoli partecipanti faranno luce su un racconto che ha per protagonista la torre e la sua costruzione. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti al numero 035/247116 (telefonare da mar a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17). Visita guidata e laboratorio gratuiti. Ingresso adulti: 5 euro (gratis fino a 18 anni). Per altre info www.museodellestorie.bergamo.it.

