Festival Organistico, sabato 7 novembre evento extra in Sant’Alessandro in Colonna Omaggio a Alessandro Esposito e Luigi (Gino) Rossi, due musicisti e maestri bergamaschi.

Fra le varie attività collaterali del 29° Festival appena concluso, quella in programma domenica pomeriggio 7 novembre alle ore 17 nella Basilica di Sant’Alessandro in Colonna riveste per la manifestazione un profondo significato storico ed affettivo. Avrà infatti luogo un concerto che intende ricordare due importanti figure di musicisti e didatti bergamaschi: Alessandro Esposito e Luigi (Gino) Rossi, rispettivamente nel quarantesimo dalla morte e nel centenario dalla nascita.

Il concerto, organizzato dalla Parrocchia di Sant’Alessandro in Colonna, riproporrà il medesimo programma musicale del concerto che il Maestro Esposito tenne il 30 settembre del 1981 sul grande Serassi a tre tastiere - il suo ultimo concerto - un mese e mezzo prima della sua scomparsa, avvenuta improvvisamente il 14 novembre 1981. Alessandro Esposito e Luigi Rossi hanno avuto una notevole importanza nel panorama musicale italiano del secondo Novecento, importanza che deve indurre a mantenerne vivo e perenne il loro ricordo.

BERGAMO - ORGANO DELLA CHIESA DI SANT'ALESSANDRO IN COLONNA

A rendere loro omaggio - nella speranza che il loro esempio, i loro insegnamenti e la loro opera non vengano dimenticati, ma continuino ad essere una guida perenne per le nuove generazioni – sarà Fabio Nava, organista bergamasco titolare del monumentale organo Giuseppe Serassi 1782 celebre per la sua meccanica sotterranea unica al mondo.

