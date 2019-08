Filagosto, partenza con il botto

In migliaia anche per i «Coma Cose» Il duo milanese ha riempito il prato della nuova location del Festival. Li abbiamo intervistati prima del concerto.

Dopo il pienone del concerto dei Fast Animals and Slow Kids, altro tutto esaurito a Filago nella seconda serata del Filagosto versione 2019, questa volta per i Coma Cose.

I Coma

Il duo milanese non si è risparmiato, regalando un live intenso e coinvolgente. Fausto e Francesca, arrivati al centesimo live in nemmeno due anni, hanno acquisto sicurezza e consapevolezza, il loro è un progetto musicale originale e sincero che piace in modo trasversale.

Guarda l’intervista nel servizio di Bergamo Tv.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Prima di loro sul palco era salito Pippo Sowlo, tra i più anticonformisti rapper del panorama italiano. In programma ancora i Busy Signal (giovedì 1°agosto) , venerdì 2 agosto I Ministri, sabato 3 agosto Giorgio Poi e chiusura domenica 4 agosto con il metallo degli Anthrax.

Il programma su www.filagostofestival.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA