Gianni Morandi ai fan bergamaschi:

«Chi si riconosce in questa foto del ’68?» Il cantante ha postato su Facebook un’immagine di un concerto del 1968 e lanciato un appello: «Dovremmo essere dalle parti di Bergamo, non ricordo bene dove. Chissà se c’è qualcuno tra loro che si riconosce e sa dov’era questo posto?».

Sta facendo il giro dei social la foto postata su Facebook da Gianni Morandi, un’immagine del 1968 scattata «dalle parti di Bergamo»: il cantante, che all’epoca aveva 24 anni, non ricorda con precisione dove e così chiede aiuto alla rete. «In questa vecchia foto del 1968 – scrive Morandi nel post – si vedono facce di ragazze e ragazzi sorridenti che ascoltano una canzone... Dovremmo essere dalle parti di Bergamo, non ricordo bene dove. Chissà se c’è qualcuno tra loro che si riconosce e sa dov’era questo posto?». In poco meno di 24 ore il post ha ottenuto più di ventimila like e oltre un migliaio di commenti, con tante altre foto d’epoca scattate in mezza Italia. Tra i commenti, c’è chi parla di una festa a Bergamo, chi di una serata ad Alzano, chi a Clusone. Nel frattempo il tam tam social prosegue. Qui sotto il post di Gianni Morandi.

