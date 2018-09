Giovedì c’è l’ultimo «BergamoBalla»

Strade chiuse in centro: ecco quali Ultimo appuntamento con BergamoBalla: undici postazioni di danza nel centro città pedonalizzato

Tornano giovedì 6 settembre le «Notti in centro», le serate pensate dal Comune di Bergamo e dalle Associazioni del Commercio cittadino per ravvivare il centro città nelle serate estive 2018. Ultimo appuntamento a partire dalle ore 20: dopo la Notte Bianca dello Sport, la Donizetti Night, la Festa Europea della Musica, lo «Shopping in una notte di mezza estate», Artistinstrada e BergamoRock, appuntamento con la danza e BergamoBalla, la manifestazione che ha contraddistinto l’estate 2017 nel centro città.

Il programma di BergamoBalla prevede undici postazioni totali: tanti spettacoli, moltissimi artisti, la partecipazione di scuole di ballo e danza, ancora una volta affiancate dall’apertura straordinaria serale degli esercizi commerciali che organizzeranno attività di animazione e intrattenimento. Dal tango alla musica latina, dalle danze aeree si esibiranno nel centro cittadino completamente pedonalizzato.

Rispetto agli ultimi appuntamenti, si allarga l’area del centro interessata dalla manifestazione: saranno infatti chiuse al traffico veicolare anche le vie Tiraboschi e Zambonate.

I commercianti possono organizzare attività di animazione in occasione della serata di giovedì, previa approvazione da parte dell’ufficio preposto del Comune di Bergamo (ufficio politiche giovanili: mail mauro.cattaneo@comune.bg.it, tel. 035399478).

È vietata la vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro; è vietato detenere, all’interno dell’area, bevande in contenitori di vetro o similari; tutte le bevande devono essere servite in bicchieri di plastica a perdere. La somministrazione di alimenti e bevande con utilizzo di bicchieri, bottiglie e stoviglie in ceramica o vetro è consentita all’interno dei locali e nell’area esterna occupata, precisando che pietanze e bevande serviti in tali stoviglie devono essere consegnati e ritirati direttamente al tavolo dal personale di servizio, che è altresì tenuto al controllo che gli avventori consumino al tavolo.

