Grandi ritorni, Fara Rock porta Jah Sun sul palcoscenico

Fino a lunedì 18 luglio, sul palco montato lungo il fiume Adda si esibiranno nomi affermati del panorama musicale italiano: dal punk-rock alla dub, dall’indie-pop al reggae , senza rinunciare alla proposta di alcune novità come la trap o la cumbia , danza colombiana di antiche origini.

99 Posse

Tutti i cantanti e musicisti che si esibiranno al Fara Rock (l’inizio dei concerti principali è alle 22) sono italiani, fatta eccezione per Jah Sun, californiano, che porterà a Fara il suo reggae domenica 17. L’artista, che ha ottenuto negli anni scorsi diversi riconoscimenti soprattutto sulla scena americana, è noto anche come membro della Redemption band, che tiene concerti in tutto il mondo.