Ha diretto Teocoli e De Sica

Bergamo piange Silvia Arzuffi Una parte importante della storia della televisione italiana l’aveva fatta anche lei prima di dedicarsi, a Colognola, alla battaglia contro il rumore degli aerei di Orio al Serio.

È deceduta giovedì mattina 16 febbraio dopo un breve periodo di malattia Silvia Arzuffi, regista televisiva di trasmissioni Mediaset di grande successo. Aveva 73 anni, viveva da sola (il compagno era deceduto diversi anni fa), lascia i tre fratelli Franco, Augusto e Gina. Dopo la scuola di teatro alle Grazie alla fine degli anni ’60, Arzuffi si era spostata a Milano a fare l’attrice con Paolo Poli e la cabarettista.

Poi la carriera da regista: all’inizio in aiuto di Beppe Recchia, poi dirigendo molte edizioni di «Paperissima» (forte era il legame con Antonio Ricci), ma anche «Stranamore», «Scherzi a parte», «Striscia la notizia» e «Drive In». Ha lavorato con Ric e Gian e Gerry Scotti, Lorella Cuccarini e Michelle Hunziker, Teo Teocoli e Ezio Greggio. Ho conosciuto Silvia Arzuffi, dice il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, «a Mediaset e poi in altre vesti come protagonista del comitato di Colognola. Ci siamo incontrati spesso e con il gruppo ho condiviso la battaglia per una ripartizione più equa delle rotte. L’ho sempre apprezzata molto per la grinta e l’educazione. Era appassionata ma mai sopra le righe». I funerali di Silvia Arzuffi si terranno sabato 17 febbraio alle 10 nella parrocchiale di Colognola.

