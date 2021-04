«I Lucci della via Lago», nuovo romanzo del bergamasco Giuseppe Festa: ecco il booktrailer girato a Predore Un romanzo di formazione ispirato ai ricordi dell’autore sulle rive del lago d’Iseo, dove si intrecciano avventura, amore e mistero. Il booktrailer è stato girato nel borgo di Predore, nei luoghi reali in cui è ambientato il libro edito da Salani.

Un romanzo di formazione ispirato ai ricordi autobiografici dell’autore sulle rive del lago d’Iseo. S’intitola «I Lucci della via Lago» il nuovo libro del bergamasco Giuseppe Festa, scrittore, autore di diversi reportage trasmessi dalla Rai e fondatore del gruppo musicale Lingalad. Il booktrailer del romanzo è stato girato nel borgo di Predore, nei luoghi reali in cui è ambientato il libro, edito da Salani e disponibile in libreria dal 22 aprile.

Il romanzo è ambientato nel giugno del 1982. Mentre l’Italia si sta facendo strada verso una finale dei mondiali che rimarrà nella storia, Mauri e i suoi amici, come ogni anno, trascorrono intorno al lago i lenti giorni che già profumano di estate, tra giochi inventati al momento, gare di nuoto e incontri di pallone improvvisati in piazza. Ma poi tutto cambia: nel tentativo di pescare un leggendario e gigantesco pesce, Brando, il migliore amico di Mauri, finisce in fondo al lago per non riemergere più.

Giuseppe Festa

Al dolore incredulo di tutto il gruppo di amici, si aggiunge presto l’inquietudine generata dalla comparsa di misteriosi biglietti scritti nella grafia di Brando. L’ombra del dubbio si allunga così sulla via Lago, alzando un velo di sospetto tra solide amicizie e amori appena sbocciati. Un romanzo di formazione dove avventura, amore e mistero si intrecciano in una breve estate impazzita, quella dei tredici anni: l’estate in cui tutto diventa possibile. «Ho scritto questo libro – spiega Giuseppe Festa – durante il primo lockdown. Nell’immobilità di quel presente ho ritrovato una pagina del mio passato: un’estate vissuta all’ombra della Mezza Torre, nella casa dei miei nonni, custodi di un vecchio maniero in riva al lago d’Iseo. Le avventure, i primi amori, la vita, la morte, il mistero. Tutto è ritornato a respirare come allora, sussurrandomi la storia dei Lucci della via Lago».

Laureato in Scienze Naturali, Giuseppe Festa è fondatore e cantante dei Lingalad. Protagonista del premiato film documentario Oltre la Frontiera, è autore di diversi reportage trasmessi dalla Rai. I suoi libri sono tradotti in tutto il mondo e selezionati come lettura per le scuole, anche in Giappone. Per Salani ha pubblicato Il passaggio dell’orso (2013), L’ombra del gattopardo (2014), La luna è dei lupi (2016) e Cento passi per volare (2018). È stato vincitore di numerosi premi tra cui il 60o Premio Selezione Bancarellino 2017.

Ecco il booktrailer de «I Lucci della via Lago».

