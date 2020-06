«I musici» di Caravaggio in Carrara

Visite speciali e aperture serali Un nuovo programma di visite guidate fino a fine agosto per ammirare «I musici» di Caravaggio, prestito straordinario del Metropolitan Museum di New York, e per riscoprire i capolavori della collezione.

Una Carrara insolita, un percorso tra le opere d’arte meno note della collezione per scoprirne bellezza ed emozioni. Storie e aneddoti, sentimenti e stati d’animo; i protagonisti dei dipinti si fanno più vicini ai visitatori, presenze amiche che sarà bello incontrare di nuovo o per la prima volta: per info e prenotazioni basta cliccare qui

Inoltre, ogni domenica, a partire dal 21 giugno (ore 10.30-11.45-15.00-16.30-17.45) è possibile ammirare «I musici» di Caravaggio che restano a Bergamo per l’estate, accolti tra i capolavori della Carrara. Info e prenotazioni qui

Previste aperture straordinarie: il venerdì dalle 15 alle 22 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 19.

