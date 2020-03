I Pinguini su Rai3: #BergamoMolaMia-Video

«Da Albino in casa di tutti con i social» Il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari Riccardo Zanotti, ospite di «Timeline», la striscia quotidiana condotta da Marco Carrara, altro bergamasco originario di Nembro:«Sono figlio di un muratore e di una maestra, l’arte e la musica devono aiutare la gente quando finisce di lavorare». Guarda il video dell’intervista.

Questa settimana Marco Carrara a “Timeline Focus” ha intervistato Riccardo Zanotti, cantante e leader del gruppo orobico «Pinguini Tattici Nucleari», rivelazione di Sanremo 2020 con “Ringo Starr”, ancora nei primi posti nelle classifiche radio. In collegamento dalla sua casa di Albino, Riccardo Zanotti racconta come sta vivendo questi giorni senza poter uscire, e come i social possono essere un modo per non sentirsi isolati e alimentare idee e creatività.

Riccardo Zanotti: «Bergamo è stata particolarmente colpita, dobbiamo stare vicini, in modo telematico, ma col cuore vicini»

-Marco Carrara:«Uno degli hashtag più usati è #BergamoMolaMia, lo hanno mostrato anche i calciatori dell’Atalanta».

-Riccardo «È un augurio che facciamo alla nostra bella città, a Nembro, Albino e a tutta Bergamo. La città è in paralisi, io sto a casa fare dirette instagram e provo a essere utile per chi mi segue. Sono figlio di un muratore e di una maestra, l’arte e la musica devono aiutare la gente quando finisce di lavorare. In questo momento abbiamo il dovere di intrattenere da mattina a sera gli italiani grazie ai social. Adesso sto scrivendo una canzone estiva e devo immaginarmi di essere fuori con gli amici, sto creando un piccolo mondo nella mia testa” »

