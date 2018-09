Il Druso riparte dagli anni ’80

Poi sfida Beatles-Stones e Carotone L’inaugurazione è prevista per sabato 15 Settembre, con una vera e propria festa dedicata agli anni ottanta. Il sabato successivo come da tradizione del Druso il concerto dedicato ai Beatles per la nuova stagione. Questa volta però sarà la sfida di sempre a farla da padrona, ovvero l’ eterna “lotta” tra Beatles e Rolling Stones.

Da Ottobre il calendario si arricchisce con concerti di alto livello come Tonino Carotone, Fabio Treves, Willie Nile e il festival “otis tour” di due giorni con the Zombies e Radio Birdman. Anche i concerti in novembre saranno di grande spessore come il già annunciato concerto di Robben Ford il 23 novembre, e delle Larkin Poe il 28 novembre. Tutti i biglietti per i concerti sono disponibili su www.mailticket.it

Ecco il programma di settembre:

Sabato 15 Settembre Forever Young Party anni ’80 Ingresso 8€. Il Druso riapre i battenti in compagnia del party anni ‘80 più luccicante che c’è. Sabato 22 Settembre BEATLES vs ROLLING STONES REVOLVER vs STICKY FINGERS Ingresso 15 consumazione inclusa. Una serata speciale dedicata alla più nota rivalità della storia della musica. Revolver e Sticky Fingers sono sicuramente tra le migliori tribute band in circolazione e per la prima volta si sfideranno in un duello. In più ci saranno ospiti speciali e due bellissimi premi ad estrazione per chi parteciperà.



Venerdì 28 Settembre Anarchy in Bg Punk. Ingresso 12 consumazione inclusa. LOBOTOMIES plays Ramones

CASBAH CLUB plays Clash

NO FUTURE plays Sex Pistols

Un triplo concerto dedicato al genere più irriverente e trasgressivo di sempre! Lobotomies, Casbah Club e No Future sul palco del Druso per farci rivivere le emozioni che ci hanno regalato le leggende del punk. Sabato 29 Settembre HOT SHOT 90 IN DA HOUSE Party anni 90 Ingresso 10 euro Torna al Druso il party che vi farà rivivere le emozioni dei fantastici anni 90. Tanto divertimento e tanta bella gente spettinata.

Il programma di Ottobre

Venerdì 5 Ottobre BLASCOVER. Omaggio a Vasco.Ingresso consumazione inclusa 13,00 euro Sabato 6 Ottobre DANCING DAYS ’70 DISCO MUSIC Party anni ’70 Ingresso 10 euro Sale la febbre del sabato sera! Vi aspettiamo al disco music party che vi catapulterà nelle atmosfere dei magici anni 70. Giovedì 11 Ottobre FULVIO MONIERI EXPERIENCE+Yellow Mostard Band. Ingresso consumazione inclusa 12 euro. Bassista di grande talento, ha condiviso il suo percorso artistico con vere e proprie leggende come Bennato, Nada, Riccardo Fogli e molti altri

. Venerdì 12 Ottobre

TONINO CAROTONE+ Chester

