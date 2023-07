Il maxiconcerto dei Pooh: tre ore di musica a San Siro

Non chiamatela reunion, i Pooh preferiscono dire che si sono ritrovati. Dopo quell’ultimo concerto del 30 dicembre 2016 a Bologna e nei cinema di tutta Italia, il gruppo ha fatto diaspora: ognuno per sé, e Dio per tutti. Roby e Riccardo Fogli in tour, Red per conto suo, Dodi a recuperare perle rare. Tutti hanno continuato a frequentare il repertorio del gruppo, ma l’effetto era diverso. A Sanremo ci sono tornati prima alla spicciolata, Red, Roby, Riccardo, ma le cose hanno funzionato a metà.

Separati i Pooh viaggiano al 10 per cento delle loro possibilità, insieme sono pezzi da Novanta. Lo sapevano, ma lo scioglimento l’hanno trovato ugualmente necessario, anche per tornare, un giorno. Nel frattempo, nel 2020, Stefano D’Orazio se n’è andato per sempre. Valerio Negrini l’aveva preceduto anzitempo. Erano tutti Pooh, Valerio un paroliere con i fiocchi, Stefano il batterista che sappiamo, paroliere, organizzatore, figura cardine della band. Quando se n’era uscito dal gruppo, per andare a scrivere musical, qualcosa era cambiato, ma il triangolo Roby, Red, Dodi aveva tenuto botta. La reunion prima dello scioglimento, l’ultima corvè è stata un trionfo di malinconia. Dodi col muso, gli altri felici e al tempo dispiaciuti. Il pubblico incredulo li ha accompagnati in tour per un anno intero, sino alla fine.

All’ultimo Sanremo Amedeus li ha riaccesi, in televisione il passaggio è stato un lampo, atto a presentare il docufilm di Fausto Brizzi sulla storia della band. Da lì è partito tutto a cascata e il ritrovarsi nel mare dei concerti è stato un attimo.

Ora si riparte dal vivo, ma, ricordate, i Pooh non si riformano, si ritrovano sul palco. Semmai continueranno a lavorare all’archivio. Pubblicano l’antologia «AmiciXsempre 2023», 50 anni di successi in un solo cofanetto; per i live hanno allestito il loro più lungo concerto: tre ore di musica, 56 canzoni. In studio hanno programmato i pezzi, al Campovolo han fatto le prove, ora si parte da San Siro, giovedì 6 luglio (inizio concerto 20.30). Poi all’Olimpico il 15 luglio, quindi all’Arena per tre concerti settembrini e altri appuntamenti nei Palasport a ottobre. Nei concerti degli stadi ospiti speciali Il Volo.