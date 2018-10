Il paleontologo Jack Horner a Bergamo

BergamoScienza, cosa succede oggi Domenica 7 ottobre alle ore 16, nell’Aula Magna dell’università di Bergamo, il paleontologo ed esperto di dinosauri Jack Horner, l’Alan Grant di Jurassik Park sarà protagonista dell’incontro Riscoprire i dinosauri.

Horner, che è stato consulente di Spielberg, è autore di una straordinaria ed eccitante scoperta: nidi fossilizzati di dinosauri. Con le sue ricerche ha dimostrato che questi antichi rettili, da cui discendono i nostri uccelli moderni, accudivano i propri piccoli. Racconterà questa avventura emozionante nello Stato del Montana con rivelazioni inedite sull’aspetto, sulle abitudini e sul comportamento di queste antichissime creature. E svelerà quanto di ciò che è emerso su di loro è poi approdato nei nuovi episodi della saga di Jurassik World e ciò che invece – per ragioni di spettacolarità – è rimasto immutato.

Durante il primo fine settimana di BergamoScienza si svolgerà La Scuola in Piazza ( domenica 7 dalle 10 alle 18), la consueta fiera scientifica on the road in cui sarà dato un assaggio dei molti laboratori interattivi che nelle due settimane successive coinvolgeranno grandi e piccini. Il Sentierone di Bergamo bassa sarà animato dagli stand di 45 istituti scolastici – dalle scuole d’infanzia all’Università – ai quali si affiancheranno quelli delle forze dell’ordine di: Guardia di Finanza, Accademia della Guardia di Finanza, Polizia e Carabinieri, lo Stato Maggiore della Difesa, un’occasione per mostrare a tutti le caratteristiche, spesso poco note, del loro essenziale lavoro.

La Polizia scientifica, supporto essenziale per le attività di investigazione, proporrà ad esempio, la mostra fotografica Frammenti di storia – l’Italia attraverso le impronte, le immagini e i sopralluoghi di Polizia scientifica, curata dalla Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato.

Ritornano anche le Piazze d’Arte e Scienza: tre scuole, tra quelle che hanno aderito al Bando P+A+S+S indetto dall’Associazione BergamoScienza, hanno l’onore di arredare d’arte e scienza la città con installazioni: la Scuola d’arte Andrea Fantoni propone Il codice binario, La creazione dell’arcobaleno, Cucire gli alberi e Bio-cestini; il Liceo Artistico Statale G. e P. Manzù Un tetraedro per la vita; l’ISIS Giulio Natta di Bergamo Fiat Lux.

Per gli eventi si consiglia la prenotazione, che non è obbligatoria ma garantisce il posto a sedere Programma e prenotazioni: www.bergamoscienza.it

