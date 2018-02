Il rapper Sfera Ebbasta a Stezzano

3500 in coda dal mattino per una foto Erano talmente tanti i ragazzi in attesa di un autografo di Sfera Ebbasta sulla copertina del suo ultimo cd «Rockstar», che il rapper ha voluto subito cominciare con il firma copie.

Un saluto veloce, un grazie gridato al microfono alle oltre 3500 fans in delirio alle «Le Due Torri» di Stezzano in occasione dell’instore organizzato da MediaWorld, corna, linguacce, movenze tipiche del trap e via con le firme e le fotografie. Fans ovunque per Sfera: all’interno della tensostruttura riscaldata allestita al primo piano del centro commerciale, gente in attesa a ridosso del tendone, gente lungo il corridoio esterno, altri fans all’interno, altri in giro per le gallerie del centro in attesa che la folla si smaltisse prima di mettersi in coda.

Sfera Ebbasta, vestito di nero, solo il cappuccio della felpa con disegni e applicazioni, i capelli colorati di rosso, tatuaggi ovunque e un anello per ogni dito, ha firmato le copie dei cd e posato per una foto con i fan. Ammiratori per la maggior parte adolescenti, ma anche tanti bambini tra gli 8 e i 12 anni, molti di loro con indosso felpe, giubbini e magliette del cantante. Tante le ragazze con indosso la pelliccia fuxia ad imitare quella che Sfera Ebbasta indossa nella copertina del suo cd. Diversi i disegni che gli ammiratori hanno voluto regalare al loro idolo e tanti anche i cartelloni con cuori e dediche. Il rapper milanese non ha risparmiato i suoi sorrisi a denti bianchi perchè questa volta le capsule d’oro con cui spesso li ricopre le aveva lasciate a casa.

