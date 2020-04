Il video del Pinguini con le clip dei fan

Spopola già in rete un «Ridere» di cuore Gesti buffi, balletti casalinghi, travestimenti comici e tanti sorrisi: sono le decine di clip che formano il nuovo video di «Ridere», l’ultimo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari.

È andato «in onda» martedì 28 aprile in anteprima sui social davanti a oltre migliaia di fan e disponibile su Vimeo. Sulle note di un brano a metà tra pop nostalgico ed elementi dance, ormai marchio di fabbrica dei Pinguini, il video è un collage di momenti felici realizzato con il contributo dei fan di tutta Italia che hanno risposto con entusiasmo all’invito lanciato sui canali social del gruppo: una «call to action» vera e propria che chiedeva di inviare delle clip in cui facessero qualcosa di divertente, qualcosa – appunto – così per ridere. Il pubblico dei Pinguini non si è fatto trovare impreparato e in pochissimi giorni ha letteralmente sommerso la band con oltre tremila messaggi di risposta.

Pinguini Tattici Nucleari

(Foto by Paolo De Francesco)

«In questi tempi difficili, fatti di isolamento e a tratti di alienazione, abbiamo deciso di lasciare parlare i fan - racconta il cantante Riccardo Zanotti -. Spesso dopo i concerti noi Pinguini ci fermiamo a parlare con loro, a notte fonda, e capita che alcuni ci dicano che le nostre canzoni hanno significato molto per loro, aiutandoli a superare momenti difficili o tristi. Con questo video sono loro ad aiutare noi: ci ricordano che ci sono tante persone là fuori, in tutta Italia, che ci vogliono bene e ci aspettano. Quando a febbraio venne rimandato il nostro tour ci facemmo prendere dallo sconforto, ma il nostro pubblico, in qualche modo, ci ha subito consolato.

In questo video i protagonisti sono loro, per dimostrarci e dimostrare a tutti che esiste una vita oltre la quarantena e che anche nel dolore e nel dramma si riesce dopotutto a sorridere, l’unico modo per ripartire».

Sorridere con «Ridere», quindi, per provare a rialzarsi dopo l’emergenza coronavirus che ha bloccato i concerti della band ma non certo il successo mediatico ottenuto grazie al terzo posto a Sanremo con «Ringo Starr» (certificato disco di platino) e il relativo tour nei palazzetti. Tour su scala nazionale che la band di Zanotti e compagni recupererà il prossimo autunno: il viaggio ripartirà infatti il 10 ottobre da Conegliano, per arrivare poi a Milano con una doppia data (13 e 14 ottobre) e poi a Bologna, Montichiari, Firenze, Torino, Roma e Padova.



