La ballate rock di Laura Cox infiammano l’estate del Druso - Video Il concerto della rocker francese previsto alla Baitella di Songavazzo è stato spostato al Druso di Ranica a causa del maltempo.

Madre francese, padre inglese, ma soprattutto un’anima rock. Laura Cox, 30enne parigina, ci parla seduta su uno sgabello fuori dal Druso di Ranica in un pomeriggio di agosto di sole e di cielo azzurro spazzato dal vento. Le previsioni meteo, in realtà, davano fresco e pioggia e proprio per questo la data è stata spostata al coperto. La Cox ha appena terminato il sound check per il concerto che la vede salire sul palco del locale orobico, una delle tappe del tour europeo che ha appena cominciato.

Capelli lunghi corvini, sorriso gentile ci parla di sè, della sua carriera e delle sue passioni tra cui il surf che pratica regolarmente sulla costa dell’Algarve portoghese. Sembra solo una lontana parente della Cox che quando è sul palco canta e strapazza la sua chitarra.

Guarda l’intervista andata in onda il 7 agosto in Tic Tac, la rubrica di cultura e spettacolo del Tg di Bergamo Tv.

«Siamo stati fortunati perchè il governo francese ha tenuto in considerazione gli artisti, non ho dovuto vendere la casa -sorride-. Nell’ultimo album “Burning Bright” ho scritto testi e la musica delle canzoni, nel precedente Hard Blues Shot del 2017 avevo collaborato con un componente della band». Southern hard blues è il termine che Laura usa per definire la sua musica, fatta di registri molto diversi, dal rock classico alla ballata con accenni folk».

