La modella bergamasca Marica Pellegrinelli: «Ho avuto un tumore, operata e guarita»

«Un anno fa mi operavo ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro: è stata l’estate più bella della mia vita, ho ricevuto così tanto amore e conferme. Non ne ho mai parlato, un po’ per riservatezza, un po’ per paura, un po’ per scaramanzia, un po’ perché solo a distanza riesco ad avere un’immagine chiara di quel momento. Ne sono uscita molto più forte, lucida e sicura delle mie capacità e questo grazie a me stessa, ma specialmente alle persone che mi hanno accompagnata e sostenuta...». Marica Pellegrinell, modella bergamasca 34enne ed ex moglie di Eros Ramazzotti, al quale è stata legata per più di dieci anni e da cui ha avuto due figli, racconta così l’esperienza l’anno scorso, celebrando un anno nella data esatta, che lei vive come una rinascita ringraziando «la mia famiglia di nascita e la mia famiglia di vita».