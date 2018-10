La stagione teatrale di Bergamo?

Si presenta sul tram (con show compreso) Una vera e propria presentazione viaggiante, aperta a tutti e con una compagnia teatrale che si esibirà dentro il tram. Succede martedì 9 ottobre con la partecipazione dell’Associazione Arts - I Teatri Dei Bambini, il Teatro Prova e l’Oratorio San Filippo Neri . L’occasione è quella di presentare le stagioni teatrali per le famiglie e le scuole di Bergamo.

Il ritrovo è alle 16 alla stazione Teb di Bergamo. Da qui si partirà per Albino dove alle 17, dentro il tram, si svolgerà la conferenza stampa aperta a tutti. Alle 18 partenza per Bergamo. Il viaggio «sarà gratuito a tutti coloro che vorranno condividere con noi la presentazione, su entrambe le tratte e in stazione ad Albino» spiegano gli organizzatori.

Dalle ore 16, nel piazzale Falcone e Borsellino, antistante la stazione Teb di Albino, La Voce della Cose presenta le Macchine per il Teatro Incosciente, gioco teatrale per tutti, grandi e piccoli. All’inizio della conferenza stampa in vettura, alle ore 17, inoltre, la compagnia albinese Le sabbie luminose presenterà un breve estratto dello spettacolo che sarà ospite della rassegna Bimbi A Teatro.

