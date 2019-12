La traversata delle Orobie sugli sci

Ultima proiezione del «Grande Sentiero» Si chiude «Il grande sentiero», la rassegna di Lab 80 dedicata a montagna, viaggi e sfide: con una serata interamente dedicata alle imprese alpinistiche sulle Orobie. Venerdì 6 dicembre in anteprima assoluta il film «Le traversiadi. Cinque viaggi con gli sci (più uno) al limite delle Orobie» dei bergamaschi Maurizio Panseri e Alberto Valtellina, alle 21 all’ auditorium Modernissimo di Nembro (ingresso gratuito).

Il film documentario è una storia delle traversate delle Orobie sugli sci, a cominciare dalla prima del 1971 per arrivare all’ultima, nel 2018. Il racconto si svolge tra cime innevate e scene di interni, paesaggi emozionanti e vecchie immagini recuperate: con materiali d’archivio, interviste a numerosi testimoni e scene girate durante l’ultima traversata, quella compiuta dal co-regista Maurizio Panseri, “Le traversiadi” racconta le cinque spedizioni bergamasche e francesi che hanno compiuto il giro delle vette orobiche con gli sci, nel 1971, 1974, 1980, 2011 e 2018. Protagonisti negli anni sono stati gli alpinisti Angelo Gherardi, Franco Maestrini, Giuliano Dellavite, Jean-Paul Zuanon, François Renard e lo stesso Maurizio Panseri. Le spedizioni sono cinque più una, in verità, perché nel 2018 un gruppo di alpinisti lecchesi, dopo aver visto le immagini girate lo scorso anno seguendo la scia di Panseri, ha deciso di ripetere l’impresa per la sesta volta facendosi filmare.

Alla serata saranno presenti i due registi del film.

Tutte le informazioni su www.ilgrandesentiero.it e su www.lab80.it. Info sulla proiezione al numero 035.342239.

