L’Accademia Carrara aperta a Ferragosto

Il restauro del Mantegna per il pubblico Apertura straordinaria dell’Accademia Carrara a Ferragosto: aperto al pubblico il restauro della tavola ritrovata del Mantegna.

Apertura straordinaria a Ferragosto, il restauro della tavola del Mantegna visibile al pubblico e nuovi appuntamenti con Carrara Summer Camp e Borgo Santa Caterina. L’Accademia Carrara sarà aperta il 15 agosto dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18), per un Ferragosto all’insegna dell’arte.

Sarà visibile al pubblico il restauro della tavola recentemente attribuita ad Andrea Mantegna, visibile in Sala 2, primo piano, grazie alla struttura progettata appositamente per l’occasione. La restauratrice Delfina Fagnani sarà all’opera tutti i mercoledì e sabato di agosto e settembre, durante gli orari di apertura.

Il Carrara Summer Camp continua al Parco Goisis: nei pomeriggi estivi, due laboratori gratuiti per costruire e decorare un teatrino 3D portatile e andare a caccia dei mostri che si nascondono nelle opere del museo. L’evento si terrà il 12, 19 e 26 agosto dalle 14.30 alle 18.30.

Un suggestivo itinerario guidato tra l’Accademia Carrara e il Santuario della Beata Vergine Addolorata ripercorre il legame storico con il Borgo Santa Caterina attraverso la storia del Conte Giacomo Carrara, fondatore del museo e mediatore d’arte. In collaborazione con il Comitato per i festeggiamenti di Borgo Santa Caterina. Appuntamento il 16 agosto alle 17 e il 17 agosto alle 17.45 con apertura prolungata del museo fino alle 21. Per maggiori informazioni si può consultare il sito dell’Accademia Carrara.

