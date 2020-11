L’affascinate storia di Gaetano Donizetti

La «Revolution» di Micheli- Diretta ora Dalle 21 l’affascinante racconto del direttore artistico che introduce e presenta le tre opere in programma dal 20 al 22 novembre per il Donizetti Opera festival che si svolgeranno senza pubblico ma dal vivo in streaming.

Venerdì 13 novembre alle 21 la «Donizetti Revolution vol. 6» sbarca sul web. A una settimana dal festival Donizetti Opera, Francesco Micheli sarà in prima visione sulla pagina Facebook del Donizetti Opera.

Gli spettatori saranno guidati alla scoperta di nuovi dettagli sulla vita, l’opera di Donizetti, attraverso un intreccio di musica, parole, immagini e video scritto dallo stesso direttore artistico con il musicologo e compositore Federico Gon e con Erika Natati; il video è realizzato da NT Next.

Da domenica (alle 15) in onda poi la prima di tre puntate (per tre domeniche) sulla web tv di «Donizetti ON, Riaccendi le luci del teatro», visita virtuale in tre parti del teatro restaurato, ideato da Francesco Venturi. Un modo per far scoprire al pubblico il rinnovato Teatro Donizetti attraverso una modalità immersiva, adeguata alle restrizioni di Covid-19. Un viaggio nel tempo, dal ‘700 a oggi raccontato dalla voce narrante di Maurizio Donadoni adatto a tutti.

