L’«Echo» di Tonoli per la Val Seriana

Stasera alle 18.30 concerto online Dallo Spazio Fase di Alzano Lombardo risuona venerdì 12 giugno l’«Echo: concerto per la nostra gente» in omaggio alla Val Seriana firmato dal pianista Andrea Tonoli e dalla regista Susanna Vercesi. L’evento, in premiere a piattaforme unificate, andrà in onda sulla rete alle 18.30

Il concerto del compositore originario di Gandellino sarà un excursus artistico tra diversi linguaggi, dal cinema alla letteratura fino alla danza. A fare da fil rouge all’evento è la musica di Tonoli, pianista autodidatta con un curriculum di tutto rispetto che l’ha condotto lontano, da Hollywood ai concerti nazionali e internazionali, fino alle colonne sonore per mezzo mondo (tra cui National Geographic).

Le note del giovane compositore, classe 1991, risuoneranno tra le colonne dello Spazio Fase accompagnando lo spettatore in un viaggio multisensoriale e, simbolicamente, tra le montagne e i luoghi che hanno visto intere generazioni incrociarsi, tra suono e silenzio, musica, reading, video e danza. Un’idea che ha preso vita anche grazie alle sensibilità creativa e artistica della regista Susanna Vercesi: «Ho voluto alternare le immagini degli spazi industriali dell’ex Cartiera Pigna, location del concerto, alle suggestive vedute delle valli bergamasche, un mélange che rispec-chia la duplice anima del nostro territorio, tra industria-natura».

Suggestivo il contributo della ballerina Chiara Toini di Opera Otto Dancenter di Aurora Grandi di Lovere che ha curato la coreografia di uno dei brani musicali. Non mancheranno momenti più riflessivi con reading di estratti del libro di Tonoli («Tra ali e cenere: diario di un giovane sogno») e di testi scritti per l’occasione dedicati al dramma che ha colpito la Val Seriana. «L’evento è stato reso possibile grazie alla preziosa collaborazione con un team di professionisti del settore tra cui Simon Balduzzi (audio), Matteo Brembilla (fotografia), Davide Tombi-ni (video), Luca Bassanelli (immagini aeree) e al supporto tecnico di Canon Italia e FC Web Store - sottolinea Tonoli -. Ringrazio Mauro e Marco di Bonomi & Roggeri per lo splendido pianoforte e il prezioso aiuto e Spazio Fase. Un ringraziamento anche all’assessore regionale Lara Magoni. Settimana prossima uscirà una versione estesa di Echo con i contributi dei sindaci di Alzano e Nembro». Venerdì alle 18.30 puoi seguirlo anche qui.

