L’Estudiantina suona a distanza

«La guerra di Rosa» di De Andrè - Video L’Estudiantina ha provato a suonare a distanza: «Torneremo a vivere, incontrarci e suonare, ancor meglio di prima.

L’associazione musicale che raggruppa chitarristi e mandolinisti, in pratica è un’orchestra di plettri, include anche diversi studenti del liceo musicale Secco Suardo di Bergamo. In un momento tragico della nostra vita per l’emergenza Codiv-19 l’associazione ha voluto regalare a chi la vorrà ascoltare un’interpretazione de «La guerra di Rosa» famosissima canzone del cantautore Fabrizio de Andrè. A curare l’arrangiamento Pietro Ragni, il direttore di Estudiantina Ensemble Bergamo.

