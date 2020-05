Loquis, una app riscopre

«Bergamo insolita e segreta» «Bergamo insolita e segreta» ora è a portata di smartphone. La guida di Emanuele Roncalli, giornalista de «L’Eco di Bergamo», che racconta i luoghi misteriosi della città, edita da Jonglez, è approdata su Loquis.com.

Loquis.com è una piattaforma di geo-podcasting, dove si possono trovare migliaia di contenuti audio che raccontano il territorio, non solo di Bergamo. In concreto si tratta di una applicazione gratuita per iOS e Android.



Funziona come un navigatore, ma al posto delle direzioni stradali propone al visitatore e al turista storie e notizie sui luoghi attraversati, informazioni in gran parte inedite, suggestioni ed eventi. Loquis.com propone alcuni dei 120 luoghi della guida di Roncalli, i più intriganti e curiosi: dalla Torre della fame al bimbo ingoiato dalle fauci del serpente sullo stemma della Torre della Campanella, dal

L’applicazione consente anche di trasferire i contenuti su facebook, twitter, wathsapp.

Oltre a «Bergamo insolita e segreta» Loquis.com presenta una infinità di luoghi di tutte le città italiane. «Il futuro è rappresentato dall’audio quale nuova frontiera digitale - spiega Bruno Pellegrini di Roma, direttore della società GeoRadio che ha realizzato l’app -. Con Loquis ci siamo dati l’obiettivo ambizioso di anticiparlo in Italia, partendo da Roma per raccontare il mondo».

