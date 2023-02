Luoghi del cuore del Fai, il Villaggio di Crespi d’Adda fuori dalla terna finanziata

Il Villaggio operaio di Crespi d’Adda a Capriate San Gervasio si è classificato al 9° posto, con 19.001 segnalazioni, nel censimento dei «Luoghi del cuore» del Fai, Fondo per l’ambiente italiano, che grazie a Banca Intesa mette a disposizione dei primi tre classificati un contributo per il recupero e la valorizzazione di luoghi storici. Al primo posto nell’undicesima edizione della classifica nazionale si è posizionata la chiesetta di San Pietro dei Samari a Gallipoli (LE), un piccolo edificio medievale immerso nella campagna salentina a meno di un chilometro dal mare, oggi a rischio di crollo, votato da 51.443 persone, più del doppio degli abitanti della cittadina pugliese. Al 2° posto, con 32.271 voti, il Museo dei Misteri di Campobasso, che per la prima volta nella storia del censimento porta il Molise sul podio con 32.271 voti, e dove si conservano gli «ingegni» su cui vengono issati i bambini vestiti da personaggi sacri durante l’annuale processione del Corpus Domini, dal Settecento ancora viva e sentita. Al 3° posto, la chiesa di San Giacomo della Vittoria ad Alessandria, colma di ex voto che testimoniano un’affezione storica della comunità, ma ormai officiata solo saltuariamente e bisognosa di restauri. Sul podio ci sono dunque tre luoghi di culto e di devozione popolare e ben 45 beni religiosi sono nelle prime 100 posizioni, a conferma del ruolo di fulcri della comunità che le chiese ancora rivestono nell’Italia «dei mille campanili».

Continuando a scorrere le prime 10 posizioni dell’undicesimo censimento (classifica completa su www.iluoghidelcuore.it), si incontra, al 4° posto la Via Vandelli, tra Emilia-Romagna e Toscana, una delle prime strade carrozzabili realizzate in Europa nel XVIII secolo, di cui ancora si conservano tratti integri nell’Appennino Tosco-Emiliano, votata da 26.261 persone perché venga valorizzata come Cammino, seguita al 5° posto dalla Casa del mutilato di Alessandria, con 25.350 voti, rilevante edificio degli anni ’40 del Novecento in abbandono, destinato però a diventare sede della sezione locale di Confindustria.

E ancora, al 6° posto con 22.890 voti la Basilica dei Fieschi a Cogorno (GE), uno dei monumenti meglio conservati tra romanico e gotico della Liguria, al 7° posto la chiesa di Santa Maria di Castello, anch’essa ad Alessandria, che ha raccolto 22.574 voti grazie a una mobilitazione nata a novembre scorso dopo un crollo che l’ha danneggiata, mentre all’8° posto si trova, con 20.194 voti, il vincitore della classifica speciale dedicata nel 2022 a «I Borghi e i loro luoghi»: il borgo medievale di Cremolino, nell’alto Monferrato, in cima a una collina circondata dai vigneti e affacciata sulle Alpi, in cerca di rilancio e valorizzazione.

In coda, al 9° posto, il Villaggio operaio di Crespi d’Adda a Capriate San Gervasio, inserito nel 1995 dall’Unesco nella lista del Patrimonio mondiale per la sua eccezionale integrità, che necessita però di interventi conservativi, e al 10° posto Villa Mirabellino nel Parco della Reggia di Monza, edificata nel 1776 dall’architetto Giulio Galliori per il cardinale Angelo Maria Durini, da decenni in totale abbandono e votata da 17.933 persone.

