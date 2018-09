Marcorè, Finocchiaro e Ranieri

Al Creberg teatro arriva anche Stilton Da Neri Marcorè ad Angela Finocchiaro, passando per uno die topi più famosi al mondo: Geronimo Stilton. Ecco qualche anticipazione sul ricco programma del Creberg Teatro di Bergamo.

I primi spettacoli in cartellone sono già stati annunciati sul sito del teatro (www.crebergteatrobergamo.it), già disponibili per chi voglia acquistare il biglietto. Ecco qualche anticipazione del ricco calendario del Creberg Teatro. Qualche nome? Sabato 10 novembre salirà sul palco Neri Marcorè in «Come una specie di sorriso – Omaggio a Fabrizio De Andrè», con il GnuQuartet e non ha bisogno di presentazioni Massimo Ranieri che arriverà a Bergamo giovedì 22 novembre con il suo «Sogno e son desto – 400 volte» nel senso che sono già quattrocento le repliche dello spettacolo. E poi anche Rocco Papaleo e Angela Finocchiaro. E ci sarà anche Geronimo Stilton.

© RIPRODUZIONE RISERVATA