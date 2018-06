Mazzoleni presenta «Foresta Nera»

Opere in mostra allo spazio Cento4 Sabato 9 giugno 2018 alle ore 18 l’Associazione Culturale Cento4 ha il piacere di ospitare l’inaugurazione della mostra «Foresta Nera» ideata, curata e realizzata dall’artista Maurizio Mazzoleni.

Maurizio Mazzoleni affonda le sue matrici in ambito informale e preinformale, nelle intenzionalità, non solo nella tecnica e nei modi di costruzione dell’immagine. Non ripropone l’informale come revival: ciò che fa e come lo fa appartiene al suo mondo, è di esso manifestazione. L’automatismo è un tratto ricorrente della sua espressione che sviluppa nella pittura una condizione di naturalità, rifiutando quanto è artificiale o superfluo, così come nella vita di ogni giorno, nei legami famigliari, nella decisione medesima di risiedere stabilmente in campagna.

Il lavoro di Mazzoleni cerca di ricreare un automatismo dove possano convivere istinto e conoscenza, espressività e controllo, creatività e metodo, maschile e femminile. L’esercizio è intenzionale ma non intende ridursi alla mera espressione fisica, assume quindi le connotazioni di un affondo interiore, con forti implicazioni psichiche e spirituali. La direzione ha la prospettiva di un’adesione immanente, di inclinazione filosofica alla natura, con cui l’artista cerca di entrare in sintonia nel dipingere.

L’impianto espressivo assume dunque i contorni di un “campo di evocazioni”, svela il luogo dell’accadimento, lo spazio nel quale l’evento trova modo di presentarsi. L’emersione avviene mediante l’affioramento, da una materia (quella pittorica), di forme tracciate da pennellate che seguono i ritmi dettati dalla fisicità, dalla direzionalità, dalla gestualità. Simili ad una danza, i movimenti del corpo si traducono in segni continuamente messi alla prova da ulteriori tratti che coprono, celano e si cancellano in una incessante girandola di movenze.

Il risultato finale si presenta come un intreccio, una compenetrazione di forme che si compongono in una definita lucida instabilità.

L’inaugurazione si terrà sabato 9 giugno alle ore 18,00 all’Associazione Culturale Cento4 in via Borgo Palazzo, 104L

La mostra sarà presentata da Andrea Zucchinali.

Calendario aperture:

domenica 10 giugno 10.00 / 12.30

sabato 16 giugno 17.00 /19.30

domenica 17 giugno 10.00 /12.30

sabato 23 giugno 17.00 /12.30

domenica 24 giugno 10.00 / 12.30

sabato 30 giugno 17.00 / 19.30

domenica 1 luglio 10.00 / 12.30

