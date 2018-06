«Meglio Città Alta di Malibù»

L’attore Nesci si è sposato a Bergamo Domenico Nesci, classe ’81, bergamasco, che ha trovato il successo negli Usa, è tornato a Bergamo per sposare Jessamyn Williams in Duomo. La loro storia è da film.

Lui è Domenico Nesci, classe ’81, bergamasco ormai americano d’adozione, con alle spalle la partecipazione a due noti programmi di Mtv America, «A Shot at Love with Tila Tequila» e «That’ s Amore», e all’ Isola dei famosi del 2010. Lei, invece, è Jessamyn Williams, 39 anni, la ragazza della porta accanto, originaria di San Diego e direttrice della comunicazione in un’agenzia di Long Beach.

Tra di loro il docufilm «The Lonely Italian» del regista Lee Farber, andato in onda a febbraio scorso su Real Time: per la sua realizzazione, Nesci ha dato appuntamento a circa 200 ragazze conosciute tramite app e siti d’incontri, una sorta di indagine sociologica sul tema dell’«online dating», cioè la ricerca dell’ anima gemella sul web. E come nelle migliori commedie romantiche, tra quelle centinaia di ragazze c’ era Jessamyn.

Dopo cinque anni di fidanzamento, i due si sono sposati sabato 23 giugno nella Cappella del Crocifisso nel Duomo in Città Alta. Un solo problema la limousine affittata per l’occasione non è riuscita ada arrivare a destinazione e lui ha dovuto prendere la funicolare per arrivare in Piazza Vecchia. «Eravamo indecisi se sposarci qui o a Malibù, a piedi nudi sulla spiaggia, poi ha prevalso il cuore», spiega l’attore ancora emozionato dopo la cerimonia.

