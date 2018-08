Miss Italia, nuove selezioni

Tre bergamasche alle prefinali Tre bergamasche si sono aggiudicate tre fasce da miss insieme a Maddalena Capuzzi, 19 anni di Leno che sabato sera si è accaparrata il titolo di Miss Lombardia 2018. Ecco chi sono.

La serata si è svolta al Golf Club Franciacorta a Corte Franca e tra le 10 bergamasche in lizza ecco a chi sono andate le tre fasce: Emma Reina, 18 anni, di Bergamo è stata premiata come Miss Bellezza Rocchetta Lombardia; Patrizia Bendotti, 20 anni, di Lovere ha conquistato la fascia di Miss Sorriso Lombardia e Silvia Surini, 22 anni, di Rogno è Miss Cinema Lombardia.

Da sinistra Emma Reina, Silvia Surini, Maddalena Capuzzi, Patrizia Bendotti

Ora la prossima selezione sarà venerdì 31 agosto all’Adda Beach di Villa d’Adda per la presentazione ufficiale alla stampa mentre a seguire ci saranno le Prefinali al Pala Arrex di Jesolo in programma dal 3 all’8 settembre: qui, tra le 200 candidate provenienti da tutta Italia, verranno selezionate 60 ragazze, e dopo una ulteriore selezione saranno scelte le 30 miss che andranno davvero in tv per la grande serata finale della 79a edizione di Miss Italia, che si terrà a Milano il 17 settembre e sarà trasmessa in diretta su La7. Condurranno il programma Francesco Facchinetti e Diletta Leotta.



