Miss Italia, sogno bergamasco

Mariagrazia alle pre-finali nazionali Il sogno di Miss Italia per Mariagrazia Donadoni è più vicino. La diciottenne di Caprino Bergamasco, la Miss Bergamo che mercoledì ha indossato la nuova maglia dell’Atalanta alla presentazione ufficiale, vola alle pre-finali nazionali avendo vinto la fascia di Miss Rocchetta Bellezza Lombardia nella tappa del concorso di Miss Italia Lombardia a Triuggio (Mb).

Il titolo resta quindi bergamasco, dopo la vittoria di Emma Reina, di Bergamo, l’anno scorso. Al 2° posto Melissa Arnoldi, di Dalmine. Mariagrazia, mora con gli occhi verdi, è diplomata al liceo linguistico, parla quattro lingue e la sua passione sono i cavalli. Lavora come modella da quando aveva 14 anni, quest’anno ha vinto tutte le selezioni a cui ha partecipato. Il 24 agosto sarà in gara alla finale di Miss Lombardia che in caso di vittoria la porterà direttamente alle finali nazionali. «La bellezza rimane al centro dell’attenzione, ma è la personalità che conquista», dice Alessandra Riva, agente regionale di Miss Italia Lombardia.

