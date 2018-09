Miss Italia, una bergamasca in finale

Tutti pronti per tifare Patrizia Bendotti Patrizia Bendotti, 20 anni, di Lovere, Miss Sorriso Lombardia, sarà tra le 30 ragazze di Miss Italia il prossimo 17 settembre a Milano, e in tivù.

La decisione a Jesolo, dove le ragazze in lizza sono state definitivamente selezionate. Era in corsa anche un’altra bergamasca, Silvia Surini di Rogno: prima inclusa nelle migliori 60, non ha passato l’ultimo vaglio.

Patrizia Bendotti è stata eletta Miss Bergamo e Miss Club Amici dell’Atalanta in occasione della due giorni della Camminata Nerazzurra 2018 lo scorso 4 giugno. Appassionata di ballo, è stata selezionata nelle 30 ragazze che il 17 settembre a Milano si disputeranno il titolo di Miss Italia 2018, con diretta su La7 condotta da Francesco Facchinetti.

Tra le 200 prefinaliste approdate a Jesolo, nella prima serata è stata eliminata la prima bergamasca, Emma Reina, mentre nella seconda serata, quando si è trattato di scegliere tra le 60 rimaste in gara, è stata eliminata la seconda bergamasca, Silvia Surini di Rogno. Con Patrizia Bendotti in finale ci sarà un’altra lombarda, Sofia Belli, 18 anni, varesina di Besnate, eletta il 7 agosto scorso a Sarnico «Miss Bella dei Laghi Lombardia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA