Museo Bernareggi by night

Musica e teatro a fianco dell’arte Martedì dalle 18 anteprima della 10a edizione. Si presentano le installazioni di sei artisti realizzate per l’occasione «a misura di bambino».

Era nato come un progetto di didattica museale per i giovani partecipanti ai Cre estivi, ma negli anni è diventata una vera e propria mostra di arte contemporanea che coinvolge artisti già noti o emergenti, invitati a dare forma a riflessioni «a misura di bambino» ma che di fatto piacciono anche agli adulti. Ecco perché per la prima volta, in occasione della sua decima edizione, «Artexicre», il progetto estivo di educazione attraverso l’arte nato dalla collaborazione tra l’Ufficio Pastorale dell’Età evolutiva della Diocesi di Bergamo e la Fondazione Adriano Bernareggi, si presenta al grande pubblico con una anteprima speciale. Martedì pomeriggio, a partire dalle ore 18, è in programma «Artexicre night»: porte aperte al Museo Bernareggi per scoprire le opere e le installazioni che gli artisti hanno appositamente realizzato per «Artexicre» e che, per l’occasione dialogano con il suono.

© RIPRODUZIONE RISERVATA