Flash mob per presentare l’Happening delle cooperative (Foto by Bedolis)

Musica, tornei e mostre

alla festa delle cooperative Al Lazzaretto dal 9 al 16 giugno. Tra gli ospiti: Famiglia Rossi, Bandabardò

e Federico Buffa.

«War is over» cantava John Lennon. E cantano oggi in coro i consorzi del territorio. Dal 9 al 16 giugno al Lazzaretto torna l’Happening delle cooperative sociali, organizzato da Coesi, Solco Città Aperta, Cum Sortis, Il Solco del Serio e Ribes, con la collaborazione di Federsolidarietà-Confcooperative. «È un appuntamento fisso per l’estate bergamasca – spiega il direttore artistico dell’Happening Daniele Rota –: “Wall is over” rappresenta il mondo della cooperazione che abbatte i muri e guarda oltre».

Un mix di eventi accompagnerà l’edizione 2019 con spettacoli adatti a diversi tipi di pubblico, lanciati ieri dal flash mob della Modern Ballet e del coro Intelletto d’amore. «È l’occasione per fare scoprire alla gente chi siamo», continua Rota. Ci saranno – tra gli altri – la Famiglia Rossi (13 giugno), «I Hate My Village» (11), la Bandabardò (14), gli Ottocento (16). E ancora il grande affabulatore Federico Buffa il 9 giugno e la ballerina nata senza braccia Simona Atzori il 12, svela il direttore artistico. Oltre alle otto serate della kermesse, un momento di confronto nelle tre mostre «Muri architettonici», a cura della Uildm, «Dignità del lavoro» della Fondazione Istituti Educativi di Bergamo e «Terra tra le mani: viaggio tra le donne del Senegal» della Cooperativa Ruah.

Il 9 giugno il fischio d’inizio del trofeo «Calcio a 5 Special», seguito sabato 15 dal torneo «Matti per il calcio». Sempre attivi i servizi bar, ristorante, pizzeria e cocktaileria; tutti gli spettacoli – ad ingresso libero – cominceranno alle 21. «Sarà un modo diverso per parlare a migliaia di persone delle cooperative sociali, settore serio con 200 milioni di fatturato», conclude il vicepresidente di Confcooperative Bergamo Omar Piazza.

