Nek a Stezzano incontra i fan

Autografi e nuovo album L’instore organizzato da MediaWorld al centro commerciale »Le due Torri» si terrà giovedì 16 maggio alle 18.

Sin dal titolo si capisce subito: più che un album, quello di Nek è un progetto. Sfondo bianco, un cubo bi Rubik scomposto, l’ultimo lavoro del cantante si intitola «Il mio gioco preferito – parte prima». Uscirà venerdì 10 maggio e verrà presentato al centro commerciale “Le Due Torri” giovedì 16 maggio a partire dalle 18 Nek firmerà le copie dell’album (acquistando il cd nello store MediaWorld si avrà diritto ad un pass prioritario) e si farà scattare fotografie con i fans. Le immagini saranno poi pubblicate sulla pagina Facebook del centro e saranno scaricabili gratuitamente.

la copertina del disco di Nek

Anticipato dal brano «Mi farò trovare pronto», presentato allo scorso Festival di Sanremo, si tratta, come dice il nome stesso del disco, solo della prima parte di un lavoro che, in futuro, avrà un seguito. Il nuovo album di Filippo Nerviani, in arte Nek, arriva a tre anni di distanza dal precedente “Unici”. Il ritorno dal vivo è previsto per il 22 settembre all’Arena di Verona, a due anni dal concerto evento del 2017 che aveva fatto registrare il sold out con 12.000 persone.

Da novembre, Nek tornerà a esibirsi all’estero in una serie di appuntamenti live nelle principali città d’Europa, toccando tra gli altri anche la Spagna, il Regno Unito e la Francia. L’occasione per tutti i suoi fan europei per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album e le hit che, in oltre venticinque anni di carriera, hanno conquistato il pubblico non solo italiano.

