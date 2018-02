Noemi, pomeriggio a Oriocenter

L’incontro con i suoi fan - Video Dopo l’uscita dell’ultimo album di inediti «La Luna» (Sony Music), Noemi è arrivata con il suo nuovo progetto discografico sabato 24 febbraio alle 17 al piano superiore del centro commerciale Oriocenter.

Un pomeriggio speciale in cui Noemi ha incontrato i fan e firmato le copie del disco dove presenta i nuovi brani, tra cui «Non smettere mai di cercarmi», la canzone in gara alla 68a edizione del Festival di Sanremo.

«La Luna» è il sesto album di inediti dell’artista romana. «Tra i tanti motivi per cui ho scelto questo titolo – spiega – è perché, come dice Vasco in “Dillo alla luna”, mi piace l’idea di poter parlare alla luna, sperando che porti fortuna. E poi anche perché la luna è un po’ diva, proprio come voglio vivere anch’io questo album».

