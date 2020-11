Nuovo lutto nella famiglia dei Pooh

Facchinetti: altro insopportabile dolore Si è spento il padre di Tiziana Giardoni, moglie di Stefano d’Orazio scomparso di recente.

Nuovo lutto per la grande famiglia dei Pooh: a pochi giorni dalla morte dello storico batterista Stefano d’Orazio, si è spento il padre di Tiziana Giardoni, moglie dell’artista. Sui social Roby Facchinetti è stato il primo a dare l’annuncio. «Cara Tiziana, ancora una volta la vita ti sta mettendo alla prova con questo ulteriore e insopportabile dolore» ha scritto il cantante, pubblicando uno scatto di Stefano e suo suocero.

Il diritto d'amare è un inalienabile diritto umano!Carissimi amici,purtroppo, è venuto a mancare anche il papà di... Pubblicato da Roby Facchinetti su Sabato 28 novembre 2020

Sabato 28 novembre Roby Facchinetti ha voluto condividere sui social una amara riflessione sulla morte nell’era del Covid-19. «Purtroppo, è venuto a mancare anche il papà di Tiziana, l’adorata moglie del nostro Stefano - ha scritto oggi su Facebook Roby Facchinetti, scrivendo ai numerosi follower -. Un dolore gigantesco per il quale voglio stringermi a Tiziana in un abbraccio infinito, che so verrà arricchito dai vostri pensieri. Quando però le ho telefonato, al di là dello smarrimento e della sofferenza ho dovuto anche, purtroppo, condividere una sua grande rabbia: per non poter rivolgere un ultimo saluto al babbo, esattamente come non aveva potuto accarezzare per l’ultima volta il viso di Stefano. E, francamente, credo che questo sia inaccettabile in un Paese civilizzato; anche in un tempo d’emergenza come questo, che però stiamo ormai vivendo da mesi, non ha scusanti il fatto che non si trovi una soluzione per assicurare questo necessario e ineludibile diritto, il diritto all’ultimo atto d’amore, a chi già vive la tragedia d’una perdita».

