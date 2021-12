«Paturnie», il nuovo spettacolo di Erbamil in scena sabato a Ponteranica Scritto e diretto da Fabio Comana, accompagnato dal vivo dal chitarrista Thomas Pagani, è in programma sabato 11 dicembre alle 21.

Ultimo appuntamento della rassegna «Metà Teatro» , iniziata nel luglio scorso, lo spettacolo ironizza sulle «paturnie» - volgarmente dette anche «seghe mentali» - che affliggono un numero crescente di persone nella società contemporanea. Ambientato in una webradio in diretta, nata con l’intento di promuovere l’ascolto della musica dal vivo e di dialogare con i suoi ascoltatori, il divertente spettacolo non si limita a raccogliere le assurde ed esilaranti preoccupazioni ma tenta di proporre anche una soluzione, invitando al silenzio ed alla calma interiore, per scoprire che forse l’umanità non è ancora pronta per una radio così «all’avanguardia» .

Ingresso ad offerta libera e responsabile, consentito esclusivamente ai possessori di Greenpass rafforzato. Inoltre sempre per le norme anti Covid è obbligatoria la prenotazione qui.

Lo spettacolo è in scena all’auditorium Comunale di via Valbona, 73 a Ponteranica .

