Per Alberto Angela tripletta da record

Quando la cultura sbanca gli ascolti Il programma più visto della prima serata televisiva di ieri, e per la terza settimana consecutiva, è stato il nuovo appuntamento con “Meraviglie - la penisola dei tesori», nuovo programma scientifico di Alberto Angela, trasmesso da Rai1, che cresce ancora negli ascolti vincendo la serata con 5.823.000 spettatori e il 23.81% di share, accreditandosi anche come il più visto della giornata e confermandosi tra i più commentati sui social dell’intera giornata, con 132mila interazioni.

Il programma - sottolinea una nota Rai - è stata la prima scelta della serata sui giovani tra i 15-24 anni per i quali lo share è stato del 20,90. Su Canale 5 il nuovo appuntamento con Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.883.000 spettatori pari al 12% di share. Al terzo posto l’ottimo esordio su Italia1 del nuovo show condotto da Nicola Savino 90 Special, che ha avuto come ospiti Fiorello e Jovanotti e ha conquistato 2.286.000 spettatori totali pari all’11.76% di share.

Nell’access prime time di Rai1 I Soliti Ignoti - Il Ritorno ha ottenuto 5.429.000 spettatori con il 20.1% di share. Su Canale 5 Striscia La Notizia ha registrato una media di 5.346.000 spettatori con uno share del 19.7%. Nella stessa fascia oraria, Otto e mezzo su La7 è stato seguito da 1.763.000 spettatori pari al 6.56% di share.

Rai1 vince il prime time con 5.778.000 spettatori e il 21.54% di share. Per Canale5, 4.147.000 spettatori e il 15.46% di share. Complessivamente le reti Rai si aggiudicano la prima serata con 11.293.000 spettatori pari a uno share di 42.10% (per le reti Mediaset, 8.840.000 spettatori e il 32.95% di share); la seconda serata con 4.664.000 spettatori e il 37.66% di share (per Mediaset, 4.211.000 spettatori e il 34% di share) e l’intera giornata con 4.320.000 spettatori e share 39.21% (per Mediaset, 4.211.000 spettatori e 32.61% di share). La7 ha avuto il 3.36% di share in prima serata e il 2.78% nelle 24 ore.

Per l’informazione i Tg delle ore 20 hanno avuto i seguenti ascolti: per il Tg1, 5.742.000 spettatori e il 23.70% di share; per il Tg5, 4.740.000 spettatori e il 19.34% di share; per il TgLa7, 1.240.000 spettatori e il 5.09% di share.

La prima serata televisiva prevedeva su Rai2 il film commedia “Tutte lo vogliono» che ha ottenuto 2.228.000 spettatori e l’8.45% di share. Bene su Rai3 «Chi l’ha visto?», il programma condotto da Federica Sciarelli, che ha raggiunto 2.172.000 spettatori con il 9.57% di share. Su Retequattro, Tokarev ha ottenuto 1.176.000 spettatori e il 4.61% di share. Su La7, The Village ha registrato 357.000 spettatori con uno share dell’1.4%. Bene anche «Porta a Porta» che ha vinto la seconda serata con 1.135.000 spettatori pari all’11.92% di share.

L’ufficio stampa Rai comunica i dati di ascolto in day time di Rai1 con il segmento finale di «Unomattina» seguito da 1.128.000 spettatori share 19.80%, Storie italiane» con 1.095.000 spettatori, 19.45% share, «Buono a Sapersi» con 1.057.000 spettatori, share 15.16% e «La prova del cuoco» con 2.122.000 spettatori e il 16.94%.

Dall’ufficio stampa Rai anche i dati sul trend positivo del pomeriggio di Rai1, anche per «La vita in diretta» che nella seconda parte ha totalizzato 2.217.000 spettatori con uno share di 16.06%. Bene anche «Zero e lode» con 1.949.000 e il 12.34%. La Rai segnala nel preserale di Rai3 il buon risultato di «Non ho l’età» con 1.873.000 spettatori e share 7.17% e alle 18.30 “#Cartabianca» con 1.465.000 spettatori e il 9.27%

