Pienone per gli Anthrax - Video

Metal for Emergency chiude il Filagosto Con la serata di Metal for Emergency e i migliaia di fan provenienti da tutt’Italia per il concerto degli Anthrax, si è conclusa la 17.esima edizione del Filagosto.

Una distesa di spettatori immensa sul prato del Filagosto, per l’ultima serata del festival quella di Metal for Emergency, con l’atteso concerto degli Anthrax.

Guarda il servizio di Bergamo Tv.

Un festival che, grazie anche alla nuova location, mai come in questa edizione con circa 5mila presenze giornaliere, ha acquisito la maturità che definitivamente lo consolida come una delle proposte migliori non solo della bergamasca anche del Nord Italia. Un patrimonio costruito in 17 anni di storia partendo da un piccolo gruppo di ragazzi con la voglia di divertirsi e fare qualcosa per ravvivare il proprio paese senza alcun fine di lucro e anzi donando in beneficenza parte del ricavato. Una storia che continuerà già pensando alla prossima edizione ma ora c’è la consapevolezza di poter migliorare e crescere ancora.

