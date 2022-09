Pinguini in vetta alle classifiche con «Giovani wannabe»

«Giovani wannabe», l’ultimo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, già certificato doppio Disco di platino, ha conquistato la vetta della classifica EarOne dei brani più suonati in radio ed è in testa alla classifica Fimi/Gfk Italia dei singoli più venduti della settimana. Un risultato che si affianca a un miliardo di stream, dopo due anni di permanenza della band bergamasca ai vertici di tutte le classifiche e dopo un tour invernale ed estivo fatto interamente di sold out, che ha visto oltre 250 mila presenze.

La «fame» di chi cerca il suo posto nel mondo

«Giovani Wannabe», che ha da subito conquistato tutte le piattaforme, vuole raccontare la «fame» di chi cerca, giorno dopo giorno, di trovare il suo posto nel mondo. «Come band siamo sempre stati legati a influenze estere ed è tipico del fenomeno della globalizzazione mischiare inglese e italiano», spiega Riccardo Zanotti, leader dei Ptn. «Generalmente “wannabe” ha un’accezione negativa ma, nel nostro caso, vogliamo dargli una connotazione opposta, in un mondo che non trova posto per noi non ci resta che essere dei “wannabe” e immaginare di poter diventare quello che vogliamo, cercando di piegare il mondo perché ci riconosca».