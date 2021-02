Pinguini Tattici... e inarrestabili

Tra platino e oro, un anno da record Musica, i Pinguini Tattici Nucleari in meno di un anno hanno raggiunto oltre 400 milioni di streams. Doppietta nella hit parade.

Dopo un anno di successi, gli inarrestabili Pinguini Tattici Nucleari ottengono la certificazione Disco d’Oro per il recente ep «Ahia!», uscito il 4 dicembre scorso per Sony Music Italia, e in un colpo solo arrivano le certificazioni Doppio Platino per l’album «Fuori dall’Hype», Doppio Platino per il singolo «Ridere» e Disco di Platino per «Scooby Doo», estratto da «Ahia!» e uscito lo scorso novembre. Con queste nuove conquiste, i Pinguini Tattici Nucleari, in meno di un anno, raggiungono oltre 400 milioni di streams complessivi di cui 240 milioni per l’album «Fuori dall’hype» e più di 50 milioni per il recente ep «Ahia!» - con 18 mila copie vendute -, Doppi Platino (l’album «Fuori dall’Hype», i brani «Ringo Starr» e «Ridere»), due Dischi di Platino («La Storia infinita» e «Scooby Doo», estratti dall’ep del 4 dicembre 2020), otto Dischi d’Oro («Verdura», «Irene», «Antartide», «Nonono», «La banalità del mare», «Lake Washington», «Boulevard» e l’ep «Ahia!»).

È dunque un’autentica collezione di Dischi d’Oro, di Platino e Doppio Platino quella che accompagna il successo di una band cresciuta a pane e live nei piccoli club e arrivata nel giro di poco tempo, nei loro freschi 25 anni, a segnare il podio del Festival di Sanremo alla sua 70a edizione con il brano «Ringo Starr», due volte Platino e per mesi ai vertici di tutte le classifiche. Intanto restano stabili al terzo posto, con «Ahia!», nella classifica dei dischi più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk, mettendo a segno una doppietta nella top ten piazzandosi anche in nona posizione con «Fuori dall’Hype Ringo Starr». Per gli aggiornamenti sulle date live: www.bpmconcerti.com.

Qui sotto il music video di «Ahia!», dal canale YouTube della band.

