Preparatevi per una settimana di attività

Bergamo Estate, venerdì si balla il rock Bergamo Estate prosegue con il suo calendario: ecco gli appuntamenti dal 23 al 31 luglio.

Ecco le proposte del cartellone di Bergamo estate fino a fine luglio: cinema all’aperto, spettacoli teatrali, concerti e tanto sport. Per gli amanti del cinema Lab80 Film ci propone «Un sogno chiamato Florida» e «Cuori puri», proiettati nei quartieri di Celadina il 23 luglio e Boccaleone il 30.

Per chi preferisce il teatro il 24 luglio a Palazzo Frizzoni «Lubbert», il nuovo straordinario spettacolo di comicità fisica di Inda Pereda basato sul suo dipinto preferito: «Il giardino delle delizie» di Hieronymus Bosch. Poi Pandemonium il 27 luglio alle Case Aler proporrà «La cucina errante» mentre D’acquadolce al parco di Redona, il 29 luglio delizierà con «Piccolo cabaret bestiale», una miscellanea di storie che ha come protagonisti gli animali.

E ancora per i bambini: l’Associazione Arts è ad Astino dalle 14.30 del 25 luglio, mentre alla Biblioteca Tiraboschi il 27 e 31 luglio si racconteranno splendide storie. Inoltre Alchimia il 28 luglio nel quartiere di Grumello al Piano si presenterà con il furgone Giochingiro, un mezzo attrezzato con il più svariato materiale utilizzabile per giocare in mille modi diversi.

Il centro città si anima la sera del 27 luglio dalle 20 in poi con una serata all’insegna del Rock: apertura dei negozi fino a tardi e numerosi punti musica disseminati nel centro cittadino.

Altra musica al parco della Celadina il 29 luglio nel pomeriggio alle 17.30 con un piacevolissimo concerto di arpa celtica, suonata da Patrizia Borromeo. E poi sport per tutti, grandi e piccini, per una vita sana e in movimento:

Ananda al Parco La Trucca e Associazione Yantra al Parco Caprotti propongono infine lezioni di Thai Chi, Pilates, Yoga Vinyasa o Iyengar, mentre Sportime trasformerà la città in palestra con Street workout, Street climb, Fit balance in vari quartieri come Boccaleone o Celadina.

Per informazioni e programma completo consultare il sito-web www.bergamoestate.it

