Puntata speciale sulla montagna

«A sua Immagine» in Val Brembana Puntata speciale domenica 24 giugno di Lorena Bianchetti dedicata alla montagna: tra i servizi spazio anche alla Val Brembana.

Quali sono i benefici fisici, psicologici, spirituali della montagna? Perché l’uomo va in montagna e ama andare verso l’alto? Che cosa cerca lassù? Può essere la montagna un luogo d’incontro tra l’uomo e Dio? Nell’appuntamento di «A Sua Immagine», in onda domani, domenica 24 giugno alle 10.30 su Rai1, Lorena Bianchetti ne parlerà con Franco Perlotto, alpinista e scrittore, che ha compiuto più di 2 mila ascensioni in 50 Paesi del mondo; con Umberto Paciarelli del Soccorso alpino italiano; e con Alberto Trevellin autore de La via della montagna. In collegamento dal rifugio La Roda, sull’altopiano della Paganella a 2125 metri, Paolo Balduzzi sarà con un coro alpino che si esibirà, trasformando le montagne in una sala da concerto a cielo aperto. I servizi filmati porteranno sugli Altipiani di Arcinazzo, nel Lazio, in Val Brembana, e nell’Eremo di Sant’Alberto di Butrio, in provincia di Pavia, alla ricerca dei valori educativi, medici ed esistenziali della montagna.

