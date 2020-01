Quattro risate nella preistoria

A Boccaleone «Dinosauri vivi» Al teatro Boccaleone domenica 2 febbraio, repliche alle 11, alle 15.30 e alle 18.00.

Ritornano a Bergamo «Dinosauri Vivi» quattro risate nella preistoria tra comicità e dinosauri giganti. A teatro questo è possibile: ma non nell’illusione che si crea sul palcoscenico, i dinosauri sono proprio in carne e ossa a grandezza naturale. Una storia esilarante ambientata in un museo dove i giganti preistorici prenderanno vita grazie all’enigma della “tavola del tempo” risolto dal paleontologo tedesco Alfred. C’è poi la direttrice del museo, uno scienziato un po’ pazzo, due ladri maldestri e l’uomo di Neanderthal, che danno vita a una serie di gag e trovate che rendono lo spettacolo gradevole sia per gli adulti sia per i bambini.

Bambini € 10.00 Adulti € 13.00 - Domenica ore 11.00-15.30-18.00.

Info e prenotazioni 3669590150 dal lunedì al venerdì 9.30/12.30 e 17.00/19.30

