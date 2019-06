«Roma-Bangkok» e Bergamo

Baby K stasera al Fabric La regina dell’urban pop sabato 22 giugno all’ex area Reggiani: in Italia ha spopolato con la hit «Roma-Bangkok».

Per la prima volta arriverà sabato 22 giugno a Bergamo la cantante Baby K, l’icona pop italiana, artefice di tormentoni estivi degli ultimi anni, da «Come No» a «Roma-Bangkok», da «Voglio Ballare Con Te» a «Da Zero A Cento» fino alla nuova hit 2019 «La Playa». La cantante dovrebbe esibirsi in un set di un’ora a partire dalle 23 negli spazi del «Fabric» (nella Ex Reggiani), in via Tito Legrenzi. Ingresso (dalle 20) a 20 euro. È stato il cantautore italiano Tiziano Ferro ad accompagnare l’artista nel suo ingresso nel mondo della discografia. Insieme hanno duettato nella canzone «Killer», divenuto poi il secondo singolo tratto dall’album. Nel 2015 è arrivato il secondo album «Kiss kiss bang bang» prodotto questa volta da Takagi & Ketra. Il successo del disco è arrivato grazie al singolo «Roma-Bangkok», il brano più venduto del 2015 scritto da Federica Abbate, Takagi & Ketra e dal rapper Rocco Hunt.

