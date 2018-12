Sabato sera di festa a Stezzano

Le Due Torri aperte fino mezzanotte Una serata interamente dedicata allo shopping e al divertimento quella pensata per il prossimo 22 dicembre a Le Due Torri di Stezzano. Degustazioni, festa latino-americana e ospiti vip.

Il centro commerciale di via Guzzanica resterà aperto fino a mezzanotte per andare incontro a chi si deve ancora dedicare agli ultimi acquisti prima delle festività natalizie. Inoltre, oltre ai cento negozi aperti, a Le Due Torri ci saranno degustazioni, dimostrazioni di danza, uno spettacolo comico e un ospite vip che firmerà autografi e si farà fotografare con i clienti del centro.

A partire dalle 20.30 fino alle 23.30, a tutti i golosi verrà offerto un assaggio di torrone con miele biologico. Impossibile dire di no a un pezzetto di questo tipico dolce natalizio, tanto amato sia dai bambini che dagli adulti. A partire dalle 21 si balla con la scuola Latin Space, insieme ai maestri Stefano Tarzia e Nicoletta Colombo. Non mancheranno di coinvolgere anche il pubblico, invitando chi vorrà a lasciarsi condurre in volteggi e passi a due al ritmo della musica latina.

Sul palco de Le Due Torri, a partire dalle 20.45, ci sarà Chico Garcia, l’attore che interpreta Severo nella telenovela «Il segreto». Accolto dalla presentatrice Micaela Carrara, Garcia racconterà un po’ di sé e sarà disponibile a farsi fotografare con le sue fans, ad intrattenersi per scambiare qualche battuta con loro e a firmare autografi. Niente anticipazioni o spoiler sulle prossime puntate… su quelle è il caso di mantenere «Il segreto». La notte dei regali non si fa mancare proprio nulla. Alle 22 infatti sarà la volta dell’esibizione natalizia di Ruggero dei Timidi, cantautore e comico di Colorado, Zelig e Zelig Off. Con la sua simpatia travolgente, Andrea Sambucco intratterrà il pubblico con divertenti gag e con brani natalizi reinterpretati.

