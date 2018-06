Sarnico, torna il Busker Festival

La 20esima edizione dal 26 al 29 luglio Una grande kermesse con 150 artisti da tutto il mondo e più di 200 spettacoli di acrobatica aerea, cirque nouveau, teatro di figura, mimo, trampoli e giocoleria.

La Pro-Loco Sarnico presenta il Sarnico Busker Festival, Festival Internazionale dell’Arte di Strada, una delle rassegne italiane più importanti di settore, giunta quest’anno alla XX Edizione, che si tiene dal 26 al 29 luglio 2018, sul Lago di Iseo, tra Sarnico e Paratico. Un incantevole palcoscenico, tra il Lago e il Centro Storico, la Contrada medievale, dove si esibiscono 150 artisti di strada, oltre 40 compagnie provenienti da tutto il mondo, 200 spettacoli per 4 giorni di Festival. Il Sarnico Busker Festival è una grande festa dell’arte di strada, dedicata a tutte le età, a cui sono attese oltre 45 mila persone.

(Foto by Emanuele Biava)

Ce n’è per tutti i gusti, per grandi e piccini. Cirque nouveau, circo acrobatico, teatro di figura, teatro urbano, teatro danza, acrobatica aerea su teli e trapezio, giocoleria con il fuoco, funambolismo ed equilibrismo, mimo, teatro di burattini, musica. Non solo piazze e Lungolago ma, novità 2018, diversi spettacoli itineranti per le vie del Centro storico: trampolieri, equilibristi, street band musicali conducono il pubblico tra le suggestive vie della Contrada sarnicese. Il Sarnico Busker Festival è anche occasione di shopping. Oltre all’apertura dei negozi del Centro storico fino a mezzanotte, sul Lungolago di Sarnico si passeggia tra le bancarelle del Mercatino del Busker, che offre una selezionata scelta di artigianato artistico, etnico, curiosità e oggetti realizzati a mano.

(Foto by San Marco)

L’ingresso a tutte le attività è libero e gratuito. I numeri del Festival: 40 compagnie, 150 artisti, 200 spettacoli, 24 postazioni (18 Sarnico, 6 Paratico). Il programma della manifestazione è disponibile on line sul sito sarnicobuskerfestival.it

(Foto by Video S.Marco)

