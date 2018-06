Sfere giganti sospese sull’acqua

L’attrazione sbarca a Stezzano Minigolf e waterball sono le due nuove attrazioni estive proposte al centro commerciale «Le Due Torri» di Stezzano.

Un green in miniatura, mazze e palline fornite dal centro, alcune buche facili, altre più impegnative: dallo scorso 14 giugno allo shopping center di Stezzano è tornato il minigolf per ogni fascia d’età. Per avere mazze e palline basta rivolgersi all’Infopoint dello shopping center da lunedì al venerdì dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20, mentre nel fine settimana dalle 10 alle 20 con orario continuato.

Da venerdì 22 giugno tornerà anche un’attrazione che lo scorso anno ha registrato un grande successo: nella piazza centrale de «Le Due Torri» arrivano le waterball. Si tratta di sfere giganti posizionate all’interno di una piscina di acqua bassa, all’interno delle quali viene fatto entrare chi vuole provare questa esilarante esperienza. Attraverso il movimento del corpo le waterball rotoleranno sull’acqua e la sfida consiste nel cercare di capire come muoversi per spostarsi senza rotolare insieme alle sfere. Tra cadute - tutte all’interno delle morbide palle trasparenti, quindi in totale sicurezza - e risate, le waterball cattureranno l’attenzione sia di coloro che intendono sperimentare la propria abilità sia del pubblico che ammirerà le prodezze di questi temerari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA